AHRESP: 18% dos restaurantes e 32% do alojamento turístico não pagaram salários de fevereiro

Mais de metade dos restaurantes e 27% do alojamento turístico está com atividade totalmente fechada, com 18% das empresas de restauração e mais de um terço das de alojamento a não terem tido capacidade de pagar os salários de fevereiro, de acordo com o inquérito da AHRESP relativo a fevereiro. "É urgente que novos apoios cheguem às empresas, de forma ampla e imediata", defende a associação, que pede ainda que sejam conhecidas com "urgência" as condições do Plano de Desconfinamento. O plano deverá ser conhecido no próximo dia 11.

Os resultados do inquérito de fevereiro feito pela AHRESP aos associados - com 964 respostas válidas - traça um cenário pouco otimista do setor da restauração e alojamento turístico.

Apesar de poderem trabalhar em regime de takeaway ou entregas em casa, 52% das empresas de restauração indicaram estar com a atividade totalmente encerrada. "Para as empresas inquiridas, a quebra de faturação do mês de fevereiro foi avassaladora: 83% das empresas registaram perdas acima dos 60%", indica a AHRESP, em comunicado. Resultado dessa quebra na faturação, 18% das empresas não pagou salários em fevereiro e 14% só o fez parcialmente.

"Perante esta realidade, 38% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. Destas, 19% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo. 11% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de março", indica o inquérito. Mais de um terço (34%) das empresas admite avançar para insolvência, "dado que as receitas realizadas e previstas não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade", alerta a AHRESP.

No alojamento turístico a situação é igualmente preocupante. Vinte e sete por cento das empresas está com a atividade suspensa e, em fevereiro, 56% não registou qualquer ocupação, e 27% indicou uma ocupação até 10%. "Para o mês de março, 53% das empresas estimam uma taxa de ocupação zero, e 24% das empresas perspetivam uma ocupação máxima de 10%", refere o inquérito.

A quebra de faturação em fevereiro foi expressiva, com 57% das empresas a registaram perdas acima dos 90%, situação que levou a que 32% das companhias não pagassem os salários em fevereiro e 8% só o tenha feito parcialmente. "Ao nível do emprego, 30% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. Destas, 36% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo. 5% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de março", refere a AHRESP.

Situação que leva a que 16% das empresas pondere avançar para insolvência por não conseguirem suportar todos os normais encargos da sua atividade.