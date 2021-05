AHRESP: Abril "marcou, provavelmente, o início da retoma" da restauração e alojamento

Ana Jacinto é secretária-geral da AHRESP. © Foto: Paulo Spranger/Global Imagens

O mês de abril deverá ser sinónimo do início da retoma para o setor da restauração e alojamento. Apesar destes sinais, a crise ainda não se afastou destas atividades económicas, mantendo-se a intenção de vários de requererem a insolvência, como demonstrado pelo inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) relativo ao mês passado.

"Após um novo confinamento, que teve efeitos dramáticos na restauração, similares e alojamento turístico, o mês de abril marcou, provavelmente, o início da retoma destas atividades. Apesar de continuarem a evidenciar níveis preocupantes na sustentabilidade dos negócios e na manutenção dos postos de trabalho, o inquérito mensal da AHRESP relativo ao mês de abril indica melhorias face aos inquéritos anteriores", indica a associação em comunicado.

Mas vamos por partes. No setor da restauração, 52% das empresas inquiridas assumiu que a quebra de faturação em abril foi acima dos 40%. A quebra na faturação será o motivo que levou 11% das empresas deste setor - que responderam ao inquérito - a assumir que não conseguiram pagar os salários em abril e outras 11% só o fez parcialmente. "Perante esta realidade, 40% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. Destas, 59% reduziram até 25% os postos de trabalho a seu cargo. 7% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de junho", diz ainda a associação.

Por outro lado, e ainda neste setor, dos inquiridos, 31% das empresas diz que não vai conseguir manter as portas abertas sem não houver mais apoios a fundo perdido. Mas há, além disso, empresas que admitiram que podem estar a chegar ao fim. "26% das empresas ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade", revela o inquérito da AHRESP.

Quanto ao setor do alojamento, 43% dos inquiridos revelou que não teve ocupação em abril e "27% indicou uma ocupação até 10%". A faturação em abril, segundo indicaram 40% das empresas inquiridas, sofreu uma quebra "acima dos 90%". "Como consequência da forte redução de faturação, 22% das empresas não conseguiram efetuar pagamento de salários em março e 5% só o fez parcialmente. Ao nível do emprego, 30% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia. Destas, 25% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo. 4% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de junho".

Contudo, este mês pode ser já de um pequeno oxigénio. "Para o mês de maio, 32% das empresas estimam uma taxa de ocupação zero, e 28% das empresas perspetivam uma ocupação máxima de 10%", avança ainda.