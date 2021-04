AHRESP. Apoio à tesouraria do Turismo de Portugal deve manter fundo perdido

Restaurantes. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

A linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas do Turismo de Portugal deve manter a componente de fundo perdido, para que "o nível de endividamento das empresas não aumente em demasia" dificultando a recuperação económica, defende a AHRESP.

A Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo de Portugal foi reforçada com mais 20 milhões de euros, para uma dotação de 120 milhões, mas às candidaturas apresentadas a partir de amanhã, dia 28 de abril, "deixa de ser possível aplicar-se a conversão de 20% do montante do financiamento em incentivo a fundo perdido, atribuída em função de critérios de manutenção de emprego", alerta a AHRESP em comunicado.

"A AHRESP defende que esta nova limitação não deve ser aplicada, mantendo-se o apoio dos 20% a fundo perdido para este novo reforço", diz.

"As empresas da atividade turística operam ainda com fortes restrições e estão muito fragilizadas após mais de um ano de fortes prejuízos, em que muitas destas empresas continuam completamente encerradas desde março de 2020. O apoio a fundo perdido desta Linha de Apoio é uma componente essencial, para que o nível de endividamento das empresas não aumente em demasia, o que dificulta e atrasa a recuperação económica na fase da retoma", justifica.

A Linha de Apoio à Tesouraria das Microempresas do Turismo em fevereiro passado, foi reforçada em 20 milhões de euros, passando a linha a ter uma dotação de 120 milhões de euros.

O Governo, no despacho, assinala haver uma procura "constante" das empresas do turismo por este instrumento, ao abrigo do qual foram aprovadas 12.370 candidaturas, com um financiamento associado de 117,7 milhões de euros, correspondente a uma taxa de compromisso de cerca de 98%.