AHRESP cria bolsa de emprego para alojamento e restauração

O Verão está à porta e os hotéis e restaurantes estão de respiração suspensa com a falta de trabalhadores. Encontrar mão-de-obra para preencher as 40 mil vagas de emprego disponíveis no turismo é um desafio e, por isso mesmo, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lançou uma plataforma para ajudar à contratação.

"Já antes da pandemia, a AHRESP realizou um levantamento sobre esta situação e concluiu que, nessa altura, estavam a faltar faltavam cerca de 40 mil trabalhadores nos nossos setores. Com a pandemia, a situação agravou-se e para isso terá contribuído a transferência de muitos dos nossos trabalhadores para outras atividades económicas, onde permaneceram", explica em comunicado.

Desta forma, a associação criou uma Bolsa de Emprego que cruza as necessidades das empresas com os candidatos interessados. A novidade está disponível no site da AHRESP onde é possível que os empregadores registem as suas ofertas de emprego e os candidatos se inscrevam para trabalhar.

A AHRESP irá estar presente com este projeto na Bolsa de Empregabilidade do Turismo 2022 em Lisboa (BTL), nos próximos dias 18 e 19 de março, na FIL, e no Porto, no Palácio da Bolda, no dia 6 de abril.