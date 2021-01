AHRESP e PassMúsica fecham novo acordo que prevê redução de 50% para licenciamento até março

Loures, 22/10/2018 - Novo visual do Restaurante e Bar do IKEA de Loures. (Gerardo Santos / Global Imagens)

A AHRESP e a PassMúsica fecharam um acordo para a renovação de um mecanismo de solidariedade para 2021, que prevê, entre outras medidas, a redução de 50% no licenciamento relativo ao 1º trimestre deste ano. O acordo visa apoiar as empresas de restauração e bebidas, incluindo os incluídos em alojamentos turístico, na retoma das atividades

AHRESP destaca "a importância que assume a continuidade deste tipo de mecanismos de solidariedade, que podem contribuir para que as empresas consigam sobreviver a esta fase e retomar a sua atividade normal, que gostaríamos pudesse acontecer no curto prazo mas cuja certeza sobre o seu início ainda se desconhece", diz Carlos Moura, Primeiro-Vice Presidente da direção da AHRESP, citado em nota de imprensa. Carlos Moura destaca o "bom exemplo que é dado pela PassMúsica", afirmando que o mesmo "deve seguido e replicado pelas restantes entidades que cobram direitos de autor e direitos conexos, trabalho este, aliás, que a AHRESP já se encontra a desenvolver."

O acordo com a PassMúsica retoma o mecanismo de solidariedade em março de 2020, quando a lei determinou o encerramento de todos os estabelecimentos de restauração e bebidas. O novo mecanismo, além do crédito concedido quanto aos pagamentos que as empresas efetuaram no período compreendido entre 15 de março a e 31 de maio 2020, período do primeiro confinamento, contempla ainda a redução para metade do licenciamento relativo até março.

Prevê ainda a concessão de moratória no pagamento da renovação para 2021, que poderá ser efetuado até 15 de abril de 2021; o não aumento dos valores dos licenciamentos (tarifários); mantendo-se ainda a "isenção de cobrança de tarifas para os estabelecimentos que tenham encerrado provisoriamente, desde que informem a PassMúsica através dos procedimentos disponibilizados para este efeito".

"Nos próximos dias, as empresas dos setores da Restauração e Bebidas, incluindo os espaços de restauração e bebidos inseridos em estabelecimentos de alojamento turístico, começarão a ser contactados pela PassMúsica por forma a ser prestada toda a informação para que possam beneficiar deste novo mecanismo de solidariedade", informa a AHRESP.

"A PassMúsica pretende, com este tipo de medidas, contribuir para a retoma de todos os setores económicos, na expectativa também que todos os empresários possam manter a utilização da música que normalmente fazem nos seus estabelecimentos. Num momento particularmente difícil, será determinante o contributo de todos para que as atividades possam recuperar", justifica Sílvia Sá, Diretora Executiva da PassMúsica, citada em nota de imprensa.