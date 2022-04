AHRESP: "Empresas estão muito fragilizadas, com tesourarias depauperadas"

Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal ( (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou ao novo governo, esta quarta-feira, 06, que inclua medidas de apoio às empresas de alojamento e restauração no Orçamento do Estado para 2022. A associação alerta para o facto de as empresas do setor estarem "fragilizadas" e com "tesourarias depauperadas após dois anos consecutivos de pandemia".

"Com o novo governo em funções, e tendo em conta todas as mudanças no contexto económico, é da maior relevância que o novo Orçamento do Estado para 2022 seja ajustado às reais necessidades das nossas empresas e rapidamente aprovado. É assim imperativo que o novo OE 2022 contemple medidas específicas que apoiem as empresas, no imediato, para fazer face às enormes adversidades que as atividades da restauração, similares e do alojamento turístico têm sentido. ", pede a associação liderada por Ana Jacinto, em comunicado.

O clima de guerra na Europa e a escalada dos preços da energia, dos combustíveis e das matérias-primas estão, segundo a AHRESP, a colocar " uma enorme pressão na gestão dos negócios no que ao aumento de preços diz respeito" sendo urgente que o novo Orçamento do Estado seja "redesenhado" não esquecendo as prioridades das empresas.