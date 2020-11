AHRESP envia carta a Costa: Recolher obrigatório ao fim-de-semana ameaça "ferir de morte" setor

Ana Jacinto é secretária-geral da AHRESP. © Foto: Paulo Spranger/Global Imagens

O Estado de Emergência entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, e uma das medidas aplicadas é o recolher obrigatório das 23 horas às 5 horas aos dias de semana e das 13 horas às 5 horas ao fim-de-semana. Ficam assim impossibilitadas atividades como ir a um café ou restaurante, pelo menos, nos próximos dois fins-de-semana durante a tarde e noite. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considera, numa carta enviada ao primeiro-ministro, António Costa, que estas medidas podem ditar o fim do setor da restauração, similares e alojamento turístico. E critica a exceção concedida para idas aos supermercados.

"Sabemos do difícil e instável cenário que vivemos, sabemos que a atual situação pandémica nos dificulta a vida a todos mas não é possível continuar neste rumo desastroso para as nossas atividades económicas. Não é fácil alcançar o perfeito equilíbrio entre a saúde pública e a economia mas as imposições agora aprovadas pelo Governo ameaçam ferir de morte as empresas da Restauração, Similares e do Alojamento Turístico. Referimo-nos concretamente às imposições do Governo que derivam da declaração do novo Estado de Emergência, concretizadas pela publicação do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, publicado perto do fim do dia, para começar a vigorar às 00.00 horas de dia 9 de novembro", começa por indicar a missiva da associação liderada por Ana Jacinto.

A AHRESP prossegue dizendo que a crise gerada pela pandemia dura há quase um ano e que as atividades económicas ligadas ao turismo, em especial a restauração e o alojamento, têm enfrentado "enormes desafios ao nível económico". Até porque a "cada quinzena que passa, os agentes económicos veem alteradas as regras do jogo, com toda a incerteza e insegurança que essa situação gera, a que acrescem todos os custos com que se confrontam e lhes têm vindo a ser exigidos". Mas, ainda assim, os agentes económicos destes setores têm "dito 'presente' e lutado com todas as forças que, a cada dia que passa, vão enfraquecendo".

Quanto ao decreto de lei que rege o recolher obrigatório nos 121 concelhos onde os efeitos da pandemia são mais notórios, e que abrangem mais de sete milhões de pessoas, a AHRESP considera que estas regras de recolher obrigatório são "um ataque sem precedentes" tanto devido às já dificuldades que o setor tem vindo a ter, "mas sobretudo porque não podemos compreender que sejam estabelecidas uma série de exceções, algumas de natureza comparável, como é o caso da exceção de circulação para efeitos de deslocação, por exemplo, a supermercados que, saliente-se, frequentemente têm no seu interior estabelecimentos em tudo idênticos aos de Restauração. Por outro lado não existe qualquer fundamento para que se possa circular para deslocação a mercearias e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares, mas não a restaurantes e similares".

Sublinhando que a associação "nunca colocou em causa, nem tão pouco subestimou, a gravidade da situação que vivemos", nota que "a população também tem sido sensível à gravidade da atual situação mas sabem que estes estabelecimentos não são locais de risco e sentem-se seguros ao frequentar os nossos estabelecimentos, ao contrário do que sucedeu na "1.ª vaga" em que os clientes, por sua própria iniciativa, se afastaram".

"Estas restrições, se realmente são absolutamente fundamentais à atual conjuntura, matéria sobre a qual não temos competência para refutar, então também as medidas devem respeitar o princípio da proporcionalidade ao impacto das limitações que nos são impostas, com a revisão e o reforço urgente dos apoios que estão previstos, tendo por base as 10 medidas que a AHRESP identificou e apresentou como sendo as únicas possíveis para que se evitem insolvências em massa, com a consequente perda de milhares de postos de trabalho, que levarão inevitavelmente a uma crise social", acrescenta ainda a associação.

Esta segunda-feira, na TVI, o primeiro-ministro anunciou, sem indicar qual o valor da compensação, "um pacote específico para apoiar empresas de restauração pelo que vão sofrer de receita nos dois próximos fins de semana".

A AHRESP sinaliza ainda que o setor perdeu mais de 49.000 postos de trabalho no terceiro trimestre de 2020 (período normal de maior empregabilidade) e reitera os dados do último inquérito: 41% das empresas de Restauração e Similares ponderam ir para insolvência e 19% do Alojamento Turístico vai no mesmo sentido.