AHRESP: "Existem inúmeras queixas de atrasos" no pagamento dos apoios à atividade

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) assume que tem conhecimento de "inúmeras" queixas de atrasos no pagamento de apoios à normalização da atividade das empresas e pede ao governo "urgência" no desembolso das verbas para as empresas.

"No âmbito da primeira fase de candidaturas ao Novo Incentivo à Normalização da Atividade Empresarial, que terminou a 31 de maio, a AHRESP solicitou ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o urgente pagamento de todas as candidaturas que já foram formalmente aprovadas e notificadas pelo IEFP. Existem inúmeras queixas de atrasos nos pagamentos, referentes a candidaturas formalmente aprovadas no final de junho, início de julho, cujo prazo de pagamento por parte do IEFP é de 10 dias úteis", relata a associação liderada por Ana Jacinto em comunicado.

Neste sentido, diz a AHRESP, "é da maior urgência que o IEFP regularize os pagamentos que são devidos, para que as nossas empresas tenham capacidade de cumprir com as suas obrigações, nomeadamente na manutenção dos seus postos de trabalho".

As limitações que, nomeadamente a restauração, similares e o alojamento, têm vivido prolongam-se desde o início do ano. Apesar de a restauração, por exemplo, já poder estar de portas abertas e servir refeições tanto no interior como no exterior dos estabelecimentos, os restaurantes continuam a ter limitações de horários e capacidade. E para refeições no interior desde o final do dia de sexta-feira até domingo, é necessária a apresentação do certificado digital. Na última terça-feira, decorreu uma reunião, entre governo e outras figuras do Estado e especialistas - as chamadas reuniões do Infarmed - em que foram apontadas algumas sugestões para que o país prossiga no desconfinamento.

Esta quinta-feira, há um encontro do Conselho de Ministros e o governo poderá indicar novas orientações para as próximas semanas, que poderão passar por mudanças ou flexibilização das restrições em vários setores de atividade.

"As restrições ao funcionamento das nossas atividades têm vindo a perdurar muito para além do que seria expectável, pelo que é imperioso que os poucos apoios que estão disponíveis cheguem de forma célere à tesouraria das empresas", remata a AHRESP.