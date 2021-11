AHRESP pede ao Governo que avalie impacto de novas restrições às viagens

Ana Jacinto é secretária-geral da AHRESP © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Novembro, 2021 • 14:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou esta quarta-feira ao Governo que tenha em conta o impacto da aplicação de restrições às viagens nos postos de trabalho e na economia, citando alertas de vários especialistas.

"Vários 'stakeholders' do turismo europeu, como o World Travel & Tourism Council (WTTC), Hotrec, European Travel Comission (ETC), entre outros, vieram avisar que 900.000 postos de trabalho dos setores das viagens e do turismo podem estar em risco na Europa, caso venham aí novas regras que restrinjam as viagens", lê-se no último boletim diário da AHRESP.

Por outro lado, as entidades que representam o setor privado e o turismo na Europa avisaram que 35.000 milhões de euros podem ser "arrancados" da região com as novas limitações às viagens.

A associação pede assim que o Governo português tenha em conta estes alertas e o respetivo impacto das medidas de restrição às viagens no trabalho e, de forma geral, na economia.

Citada pela agência EFE, a presidente do WTTC, Julia Simpson, defendeu ser "urgente" restaurar a confiança nas viagens, em vez de gerar "maior incerteza".

Julia Simpson sublinhou ainda que, na União Europeia (UE), 65% da população já está totalmente vacinada, pedindo aos governos que não invertam os "avanços alcançados nos últimos meses".

Voltar a aplicar restrições às viagens implicaria "consequências catastróficas para os empregos", vincou.

No mesmo sentido, o presidente do ETC, Luís Araújo, afirmou que a UE deve "evitar mais incertezas", pedindo que os Estados-membros trabalhem "em conjunto para garantir a liberdade de circulação".

Para este responsável, as taxas de vacinação, o certificado europeu e os protocolos de segurança tornam "completamente possível" a realização de viagens em segurança.

A covid-19 provocou pelo menos 5.156.563 mortes em todo o mundo, entre mais de 257,51 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.353 pessoas e foram contabilizados 1.126.318 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.