AHRESP pede que restaurantes continuem a funcionar com entregas em casa e take away

Ana Jacinto é secretária-geral da AHRESP. © Foto: Paulo Spranger/Global Imagens

A AHRESP pede ao governo que os restaurantes possam continuar a funcionar no regime de entregas ao domicílio e take-away, no próximo confinamento, que deverá começar ainda esta semana. O governo e um conjunto de especialistas estão reunidos nesta terça-feira, nas chamadas reuniões do Infarmed, para abordar a evolução da pandemia e as eventuais medidas a adotar a partir dos próximos dias.

Na semana passada, o governo ouviu os parceiros sociais e os partidos com assento parlamentar, tendo sido avançado que um novo confinamento - em moldes semelhantes ao que aconteceu em março e abril de 2020 - era uma hipótese com cada vez mais força. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro António Costa confirmou que novo estado de emergência, que vai ser aprovado esta quarta-feira de manhã no Parlamento, vai ser "muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento".

Assim, e a confirmar-se, no novo confinamento a restauração deverá manter as portas fechadas. E por isso a AHRESP (Associação Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal) pede que os restaurantes possam trabalhar em regime de entregas e take-away.

"A AHRESP apela ao Governo que, face a um novo confinamento e ao encerramento dos estabelecimentos de restauração e similares ao público, seja permitido, tal como tem sido veiculado, o respetivo funcionamento em regime de delivery (entregas ao domicílio) e take-away, neste último se incluindo a permissão de funcionamento em regime de drive-thru, modalidade em que os clientes se mantêm nas suas viaturas, sem possibilidade de ajuntamento e, logo, reduzindo qualquer risco de contágio", indica a associação liderada por Ana Jacinto em comunicado.

Mais apoios

Com o previsível encerramento da restauração, na sequência do novo confinamento, o setor pede mais apoios ao governo. "Não estamos aqui para pôr em causa as decisões do Governo, mas que se encontrem apoios para além dos anunciados. Um Apoiar 2.0 que tenha em conta o último trimestre do ano, como forma de compensar as perdas, é o que pedimos", disse ao Dinheiro Vivo, Daniel Serra, presidente da Provar, associação representativa da restauração, no último fim de semana. O responsável considerou que, desta vez, as consequências para as empresas de restauração serão mais gravosas: "aquilo que será feito agora terá um impacto diferente sobre as empresas em relação ao primeiro confinamento, em abril. As empresas estavam mais capitalizadas. A maioria das empresas está sem liquidez, estão menos resilientes, mais fragilizadas".

A AHRESP defendeu também nos últimos dias que, face à "possibilidade dos estabelecimentos de restauração voltarem a encerrar, mantendo-se a funcionar apenas em take-away e delivery", os apoios ao setor têm de ser reforçados. Em comunicado, a associação diz que "é cada vez mais urgente a imediata disponibilização das medidas já anunciadas pelo Governo no passado dia 10 de dezembro, bem como será necessário um novo quadro de apoio às empresas e seus trabalhadores".