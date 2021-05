AHRESP quer linhas de apoio ao investimento para impulsionar turismo (Imagem de arquivo) © Orlando Almeida / Global Imagens

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu ser "essencial" que existam linhas de apoio ao investimento para impulsionar a recuperação do turismo, face ao impacto da pandemia de covid-19.

"Numa fase em que as empresas do setor do turismo concentram os seus esforços na atração de consumidores e na manutenção dos seus negócios, é essencial que existam linhas de apoio ao investimento para impulsionar a recuperação da atividade turística", lê-se no último boletim diário da AHRESP.

No documento, a associação lembrou que o principal instrumento financeiro de apoio ao investimento -- a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta --, é exclusivamente direcionada para investimentos nas áreas de sustentabilidade e acessibilidade.

Apesar de reconhecer a importância destas duas componentes, a AHRESP considerou que os critérios de acesso à linha devem ser flexibilizados, de modo a que o apoio possa chegar "ao maior número de empresas possível e funcionar como um mecanismo de incentivo à retoma da atividade".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 841.379 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.