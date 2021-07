AICEP abre candidaturas para programa Inov Contacto

Estágios Inov Contacto © Direitos Reservados

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) anunciou a abertura das candidaturas para as empresas que pretendam acolher estagiários através do Programa Inov Contacto.

Trata-se de um programa de estágios remunerados, para qualquer área de formação, criado pela AICEP Portugal Global para formar talento português, apoiar a internacionalização das empresas e promover a imagem de Portugal no mundo.

A próxima edição arranca em janeiro de 2022 e os estágios têm a duração de seis meses.

O Inov Contacto foi criado pela AICEP para formar talento português, apoiar a internacionalização das empresas e promover a imagem de Portugal no mundo, explica a agência.Com 24 edições, é "uma referência incontornável no universo dos estágios internacionais". As candidaturas das empresas à 25ª edição do Programa estão a decorrer até 30 de setembro, exclusivamente online, em formulário próprio.