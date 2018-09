AICEP e Universidade do Porto querem internacionalizar empresas portuguesas

A AICEP e a Porto Business School lançam esta segunda-feira o curso Export Advance – Programa Avançado de Internacionalização. A cerimónia de lançamento decorre esta manhã na Porto Business School e conta com a presença com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

O programa, que arranca a 2 de outubro na Porto Business School, tem como objetivo promover a internacionalização das empresas através da formação especializada e do desenvolvimento de um projeto à medida de cada empresa. As inscrições já estão abertas e decorrem até 21 de setembro.

“A AICEP pretende reforçar a qualidade do serviço prestado às empresas com foco na internacionalização e ajudar a potenciar os seus resultados, através de novos serviços como a Academia Internacionalizar. Acreditamos que a parceria com a Porto Business School, uma referência a nível internacional, será sem dúvida uma mais-valia para as empresas que fizerem esta aposta”, afirma o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

“Selecionámos um grupo de professores e oradores de excelência, todos com elevada experiência prática e de consultoria nas matérias em causa e que vão, sem dúvida, fazer a mudança acontecer na internacionalização das empresas participantes”, refere Patrícia Teixeira Lopes, associate dean da Porto Business School.