AIP-CCI e ERSE assinam protocolo de cooperação na área da energia

A Associação Industrial Portuguesa - Câmara do Comércio e Indústria (AIP-CCI) e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciaram a celebração de um protocolo de cooperação na área da energia.

De acordo com um comunicado hoje divulgado, as duas entidades irão desenvolver instrumentos que "fomentem a informação e formação na área da energia junto dos associados da AIP-CCIO e, em geral, a todas as empresas interessadas" e que "permitam à ERSE obter informação sobre as necessidades específicas dos associados da AIP-CCI com vista ao aprofundamento de conhecimentos e melhoria da regulação".

As duas organizações esperam que este protocolo contribua "para aumentar a literacia dos consumidores" e um "melhor funcionamento do mercado energético", com o documento a referir que pretendem desenvolver em breve "formações destinadas a associados da AIP-CCI com conteúdos e formadores da ERSE".