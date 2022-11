AIP lança pacto para reduzir 15% do consumo energético no setor da indústria

Cerâmica Norterra em Barcelos. © Leonel de Castro/Global Imagens

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) anunciou que lançou um desafio no âmbito do Plano de Poupança de Energia com vista à redução de 15% do consumo energético no setor da indústria.

Em colaboração com a Agência para a Energia (ADENE) lançou um desafio para desenvolver e implementar o Plano de Poupança de Energia 2022-2023 no setor da Indústria, refere a AIP em comunicado.

"O pacto tem por objetivo a redução de 15% no consumo energético e aposta na eficiência energética e hídrica na indústria, com vista a diminuir o seu consumo e aumentar a sua competitividade", explica a AIP, lembrando ainda que aposta também na promoção da produção de eletricidade renovável para autoconsumo e em campanhas de formação e informação.