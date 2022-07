Air France-KLM alcança primeiro lucro trimestral desde o verão de 2019

Air France lucra 324 milhões de euros no segundo trimestre do ano © AFP

A Air France-KLM revelou esta sexta-feira que alcançou um lucro de 324 milhões de euros no segundo trimestre do ano, o primeiro resultado positivo desde o verão de 2019, quando foi afetada pelas restrições da pandemia de covid-19.

A companhia aérea franco-holandesa, que nesse período perdeu receitas na ordem dos 11.000 milhões de euros, viu a atividade retomar nos últimos meses, com as receitas a aumentarem para 6.700 milhões de euros, mais 143,9% que no mesmo período do ano anterior.

No segundo trimestre do ano passado, a Air France-KLM teve um prejuízo de 2.137 milhões de euros.

Estes resultados permitem recuperar em parte os números do primeiro trimestre e situam os prejuízos semestrais nos 228 milhões de euros, contra quase 3.000 milhões de euros na primeira metade de 2021, todavia muito afetados ainda pelos efeitos da pandemia de covid-19.

O grupo de aviação refere ainda que a sua capacidade está quase ao nível anterior à crise sanitária, com a taxa de ocupação a situar-se nos 82%, apesar de reconhecer que existem "dificuldades estruturais na Europa e nos Estados Unidos", nomeadamente a falta de mão-de-obra nos aeroportos.