Air France-KLM lança taxa de sustentabilidade

A Air France-KLM implementou a 10 de janeiro uma taxa obrigatória para suportar os custos do combustível sustentável. O valor é estabelecido de acordo com a distância da viagem e com a classe.

A transportadora aérea franco-holandesa é a primeira a implementar esta medida, segundo a Airlines for Europe, a maior associação de companhias aéreas da Europa, avanço o Negócios na edição desta quarta-feira.

A taxa em classe económica varia entre 1 e 4 euros e em executiva entre 1,5 e 12 euros, "sendo diretamente visível nos detalhes da tarifa" tanto da Air France como da KLM, disse fonte oficial do grupo ao jornal.

Na Transavia, o valor cobrado é "integrado diretamente na própria tarifa", disse ainda

Há companhias que estão a dar aos passageiros a possibilidade de comprarem bilhete em voos com biocombustível ou fazerem uma contribuição voluntária para suportar esse tipo de investimento, mas não de forma obrigatória como agora a Air France-KLM.

O grupo Lufthansa - em que estão incluídas a Brussels Airlines, a Austrian Airlines a Eurowings e a Swiss - e a Finnair são exemplos dessa poltítica.

O grupo Air France-KLM também permite uma contribuição voluntária, além do pagaamento da taxa obrigatória.