Air France KLM reforça oferta em Portugal já a partir do Verão

A Air France Klm vai aumentar a oferta para o Verão em Portugal em +15%

A Air France KLM superou o número de passageiros transportados em Portugal no último trimestre de 2021, ultrapassando em 21% os valores pré-pandemia de 2019.

Portugal foi, desta forma, um dos países com melhor perfomance na operação do grupo franco holandês no ano passado. "O mercado português foi um dos mercados que mais cresceu na Air France KLM em 2021, especialmente no segmento de lazer", garantiu esta quarta-feira, 09, o diretor-geral do grupo para Portugal e Espanha, Laurrent Perrier em conferência de imprensa.

A retoma da rota a partir de Faro para Paris-CGD e o aumento da oferta em +33%, no segundo semestre de 2021, nas rotas do Porto para Amesterdão-Schiphol e Paris-Charles de Gaulle, foram dois dos impulsionadores destes resultados.

O responsável sublinhou que "apesar dos dois anos duros que o setor enfrentou" durante a pandemia, o grupo "nunca parou de voar para Portugal". A aposta no país vai ser reforçada e a oferta da companhia em Portugal vai crescer já 15% no Verão IATA de 2022, entre abril e outubro.

A Air France oferece rotas entre o seu hub em Paris-CDG e os aeroportos portugueses de Lisboa, Porto e Faro, enquanto a KLM liga Lisboa e o Portoa oseu hub em Amesterdão-Schiphol. Esta oferta é complementada pelos voos code-share com a sua parceira Joint Venture, Delta Air Lines, que está agora a retomar os seus voos diretos de Lisboa para Nova Iorque-JFK e Boston.

Grupo descarta slots da TAP

Apesar dos planos de crescimento em Portugal e do aumento da oferta, Laurrent Perrier garante que, para já, os slots disponíveis para a operação do grupo são suficientes e diz não precisar de concorrer aos 18 slots que a TAP vai disponibilizar, no âmbito do processo de reestruturação de que está a ser alvo.

"Temos exatamente o que precisamos, por agora e temos todos os slots necessários nos três aeroportos", garantiu.

