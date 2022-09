Air France-KLM tem novo diretor comercial para Portugal e Espanha

Dinheiro Vivo 07 Setembro, 2022 • 10:44 Partilhar este artigo Facebook

Max Ligthart é o novo diretor comercial ibérico do grupo Air France-KLM. Com um master em Gestão Estratégica pela Rotterdam School of Management, Erasmus University, e licenciado em Gestão Hoteleira pela Hotel Management School de Maastricht, o profissional iniciou a sua carreira na KLM em 2016 na área de direção de empresa. Posteriormente, desempenhou o cargo de responsável de tarifas da Air France-KLM para o Benelux e era, até agora, responsável de tarifas, NDC e inovação da oferta para a mesma região do Benelux.

"É um prazer assumir a gestão comercial da Air France-KLM em Portugal e Espanha e trabalhar com uma equipa de grandes profissionais. O meu objetivo é continuar a fortalecer ambas as marcas nestes mercados, conectando-as ainda mais com os nossos clientes, a fim de estreitar a nossa relação com eles. Pretendo continuar, além disso, também focado nas nossas metas de sustentabilidade, pois são um importante pilar da nossa estratégia.", refere Max Ligthart em comunicado.

O novo diretor Comercial substitui Wouter Alders, que assume agora o cargo de diretor geral da Air France-KLM para o México.