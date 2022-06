Air Liquide e Siemens Energy criam "joint venture" para produção de eletrolisadores de hidrogénio verde

© Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Junho, 2022 • 17:31

A Air Liquide e a Siemens Energy anunciaram a criação de uma "joint venture" para produção em série de eletrolisadores de hidrogénio renovável à escala industrial na Europa.

Esta parceria franco-alemã visa permitir o surgimento de uma "economia sustentável" na área do hidrogénio na Europa e promoverá a existência de "um ecossistema europeu" para eletrólise e tecnologia de hidrogénio, explica a Air Liquide em comunicado.

A produção deve iniciar-se no segundo semestre de 2023 e aumentar para uma capacidade de produção anual de três gigawatts até 2025.

A Air Liquide ficará com 25,1% do capital da nova empresa e a Siemens Energy com 74,9%, sendo que a sua criação está sujeita à aprovação das autoridades competentes. Terá a sua sede em Berlim, cidade onde a Siemens Energy havia já anunciado, no início do ano, que iriai instalar uma unidade de produção industrial de módulos de eletrólise de hidrogénio. Está fábrica irá fornecer ambos os grupos, para "dar resposta a um mercado em rápido crescimento".

Além disso, a Air Liquide e a Siemens Energy concordaram em dedicar meios de I&D ao co-desenvolvimento da próxima geração de tecnologias de eletrolisadores no âmbito da parceria, a qual "beneficiará de um protefólio de projetos em pipeline" em ambas as empresas. Um dos primeiros será o projeto eletrolisador Air Liquide Normand"Hy, com capacidade de 200 megawatts numa primeira fase, localizado na Normandia, em França.

"A criação desta joint venture franco-alemã é um passo importante para o surgimento de um ecossistema líder na Europa de hidrogénio verde e de baixo carbono. Ao aumentar a produção de eletrolisadores em larga escala, a Air Liquide e a Siemens Energy poderão dar fornecer aos seus clientes grandes quantidades de hidrogênio renovável competitivo, [ajudando-os] a descarbonizar suas atividades. Em linha com a sua estratégia de Desenvolvimento Sustentável, a Air Liquide está mais do que nunca empenhada em fazer do hidrogénio uma força motriz da transição energética e da luta contra o aquecimento global", refere, citado no comunicado, o CEO da Air Liquide, François Jackow.

Já o CEO da Siemens Energy garante que a empresa pretende ser uma "força motriz" na tecnologia do hidrogénio. "Para tornar o hidrogênio verde competitivo, precisamos de eletrolisadores escaláveis, de baixo custo e produzidos em série. Também precisamos de parcerias fortes. Juntamente com a Air Liquide, que é pioneira no hidrogénio há mais de 50 anos, esperamos implementar soluções inovadoras e colaborar para moldar esse novo mercado", sublinha Christian Bruch.