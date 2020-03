Airbnb cancela reservas sem custos

A Airbnb, em resposta às situações extraordinárias e às interrupções globais nas viagens causadas pelo Covid-19, atualizou a cobertura de ‘Política de Causa de Força Maior’, ampliando-a a todo o mundo. A nova cobertura da Airbnb permitirá que os anfitriões e os viajantes cancelem as reservas sem custos, nem penalizações. Esta atualização aplica-se desde já a todas as reservas, tanto de alojamento como de Experiências, realizadas até 14 de março de 2020 (inclusive) e que tenham uma data de entrada anterior (ou igual) a 14 de abril de 2020.

Esta política aplica-se em todos os países e regiões do mundo, com exceção das viagens domésticas na China continental. Para viagens domésticas na China continental, a Política de Causa de Força Maior aplica-se a qualquer reserva realizada antes de 28 de janeiro de 2020, com data de entrada anterior (ou igual) a 1 de abril de 2020.

A Airbnb entende que esta decisão terá um impacto nos anfitriões de todo o mundo, muitos dos quais dependem dos rendimentos que geram na Airbnb. A plataforma está a trabalhar para identificar, nos próximos dias ou semanas, diferentes ferramentas e iniciativas que deem suporte aos anfitriões durante estes tempos tão incertos. Muitos dos colaboradores da Airbnb são também anfitriões e todos entendem que é um momento difícil. A Airbnb deseja encontrar um equilíbrio entre apoiar os anfitriões e proteger o bem-estar da comunidade na plataforma. Também é importante ter em conta que a Airbnb não cobrará comissões nem beneficiará de nenhuma forma das reservas canceladas em virtude desta nova política. Estamos nisto juntos.

Após examinar as reservas na Airbnb que foram canceladas no último mês, a Airbnb comprovou que 86% do dinheiro que os hóspedes teriam pagado pelas suas reservas foi já reembolsado.