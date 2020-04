Airbnb com empréstimo de mil milhões uma semana após investimento

A plataforma de arrendamento para alojamento local Airbnb assegurou um empréstimo de mil milhões de dólares (912,7 milhões de euros). O anúncio da operação foi feito na noite de terça-feira e ocorre uma semana depois de a empresa ter assegurado um investimento de mil milhões de dólares, segundo a Reuters.

O empréstimo tem a maturidade de cinco anos e uma taxa de juro abaixo dos 12%, que seria a percentagem considerada em condições normais, segundo fontes ligadas ao processo. Fundos de investimento norte-americanos como a Apollo (ex-dona da seguradora Tranquilidade) e Silver Lake estão entre os participantes nesta operação.

Na semana passada, a Airbnb garantiu um investimento de mil milhões de dólares mas que reduziu a avaliação da empresa de 26 para 18 mil milhões de dólares.

Airbnb tem 228 milhões para compensar cancelamentos

Em setembro, a empresa anunciou que 2020 seria o ano de entrada em Bolsa. Mas com os efeitos económicos do novo coronavírus a ter impacto nas receitas da plataforma, não se sabe se esta tecnológica vai dar o ‘toque do sino’ ainda neste ano.