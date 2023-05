Airbnb com lucros de 107 milhões no 1º trimestre mas perspetivas para 2º trimestre desapontam

(FILES) This file photo illustration picture taken on November 22, 2019, shows the logo of the online lodging service Airbnb displayed on a tablet in Paris. - Airbnb said May 13, 2021 it expects "a travel rebound unlike anything we have seen before" as the home sharing platform posted a big loss for the past quarter. The San Francisco "sharing economy" firm reported a loss of $1.2 billion in the first quarter, due largely to one-time costs for accounting requirements, loan payments and other items. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) © AFP

O Airbnb anunciou lucros de 117 milhões de dólares (cerca de 106,8 milhões de euros) no primeiro trimestre, mas prevê que as reservas no final da primavera e no início do verão ficarão aquém dos números do ano passado.

As ações da empresa com sede em São Francisco caíram 10% nas negociações, depois da dona da plataforma de alojamento local ter anunciado as previsões, já que a fraca perspetiva ofuscou o primeiro lucro do Airbnb nos primeiros três meses do ano, um período sazonalmente mais lento no turismo.

O lucro da empresa no primeiro trimestre compara com um prejuízo de 19 milhões de dólares (cerca de 17,34 milhões de euros ao câmbio atual) no ano anterior e chegou a 0,18 dólares (0,16 euros) por ação.

A receita subiu 20%, para 1,82 mil milhões de dólares (cerca de 1,66 milhões de euros), superando a previsão de Wall Street de 1,79 mil milhões de dólares (cerca de 1,63 milhões de euros), de acordo com um inquérito da FactSet.

As diárias e experiências reservadas, uma medida observada de perto pelo Airbnb, aumentaram 19%, para 121 milhões, e a empresa avaliou as reservas feitas no trimestre em 20,4 mil milhões de dólares (18,6 milhões de euros), um aumento de 19%.

No entanto, o Airbnb indicou que as reservas no segundo trimestre serão menores do que no mesmo período do ano passado, quando as viagens registaram uma forte recuperação depois da pandemia de Covid-19.

A empresa prevê que a receita no segundo trimestre, que inclui junho e o início da época alta, será de cerca de 2,40 mil milhões de dólares (2,19 mil milhões de euros)-

Ainda assim, em carta aos acionistas, o Airbnb sublinhou que a receita e o valor bruto das reservas são o dobro do que eram antes da pandemia.

A empresa indicou que as reservas internacionais cresceram 36% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, impulsionadas por viagens para e dentro da região da Ásia-Pacífico e reservas para a América do Norte.