Airbnb lança projeto piloto para acabar com o ruído no Alojamento Local em Lisboa

Dinheiro Vivo 09 Fevereiro, 2023 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É uma das dores de cabeça dos vizinhos que moram em prédios com Alojamento Local (AL). O ruído dos hóspedes e o barulho durante a noite podem afetar a qualidade de vida de quem vive nestes edifícios partilhados com turistas. Foi por isso mesmo que a AIrbnb lançou em Lisboa um programa piloto em parceria com a Roomonitor que visa promover o turismo responsável através da distribuição de detetores de ruído aos anfitriões. Segundo a plataforma de alojamento local (AL), a iniciativa resolveu todos os problemas de ruído e facilitou uma mediação chave com os hóspedes durante o período da experiência.

"Para os anfitriões que tiveram problemas de ruído no seu alojamento, os sensores permitiram uma intervenção rápida, com mais de 90% dos eventos de ruído a serem resolvidos em 30 minutos a partir do primeiro alerta. Além disso, 90% dos alertas de ruído foram resolvidos através do simples contacto com os hóspedes, o que demonstra que manter os anfitriões e os hóspedes informados ajudou a evitar incidentes de ruído. Os outros eventos de ruído foram todos resolvidos após a segunda notificação, o que significa que a Roomonitor resolveu 100% dos eventos de ruído", detalha a Airbnb em comunicado.

Estes sensores de ruído, que foram instalados gratuitamente em 100 casas da capital, visam ajudar os anfitriões a detetar e prevenir problemas antes de estes começarem. A plataforma garante que o sistema respeita a privacidade dos hóspedes, uma vez que os dispositivos "só sinalizam se os decibéis excederem um determinado nível, e não gravam ou transmitem sons ou conversas"A Airbnb obriga também a que os anfitriões revelem a presença destes dispositivos na sua página de anúncio antes da reserva, e proíbe estritamente os dispositivos em espaços como quartos e outras áreas para dormir.

."Construímos um serviço que garante segurança, paz de espírito e assegura uma boa noite de sono tanto para a vizinhança como para os anfitriões. Depois das 22h, a Roomonitor e o nosso técnico assumem a segurança e as operações da reserva de férias, monitorizando o ruído e quaisquer possíveis inconvenientes que possam acontecer no alojamento. Se a nossa IA detetar qualquer problema, o nosso técnico intervirá para o resolver", adianta ainda Ignacio Suarez, CEO da Roomonitor.