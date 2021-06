Airbnb muda regras para permitir cancelamentos gratuitos com antecedência

Nova política do Airbnb permite a quem reservar uma estadia com bastante antecedência possa cancelá-la gratuitamente até 30 dias antes do check-in (Imagem de arquivo)

A Airbnb, plataforma online de alojamento local, atualizou a sua política de cancelamento de reservas, possibilitando aos hóspedes fazê-lo com maior flexibilidade e sem penalizações.

A empresa anunciou esta quarta-feira em comunicado, que a nova política adotada permite a quem reservar uma estadia com bastante antecedência possa cancelá-la gratuitamente até 30 dias antes do check-in.

Esta alteração decorre da adaptação da Airbnb ao panorama pandémico atual, com fortes quebras no turismo e que já levou a prejuízos de, pelo menos, 993 milhões de euros e redefiniu a atual mudança de hábitos dos viajantes. Segundo o relatório "Airbnb Report on Travel & Living" divulgado pela plataforma, 77% dos utilizadores desejam ter a capacidade de cancelar ou alterar as reservas de alojamento à última hora.

Os anfitriões ou responsáveis pelos alojamentos que aceitarem adotar a política de cancelamento flexível também saem beneficiados, já que ganham uma maior visibilidade na plataforma, justifica a empresa.