Airbnb oferece alojamento temporário a 100 mil refugiados ucranianos

A Airbnb.org, organização independente sem fins lucrativos que tem como missão providenciar estadias temporárias a pessoas em momentos de crise, vai disponibilizar alojamento temporário gratuito para até 100 mil refugiados em fuga da Ucrânia, anunciou esta segunda-feira. As estadias serão financiadas pela Airbnb, Inc, por doações para o Fundo para Refugiados da Airbnb.org e pela generosidade dos anfitriões.

Os fundadores e responsáveis pela Airbnb e Airbnb.org já terão enviado cartas aos líderes de toda a Europa, começando pelos líderes da Polónia e Alemanha, Hungria e Roménia, a oferecer apoio para o acolhimento de refugiados dentro das suas fronteiras, referem em comunicado. Para além do fornecimento de alojamento temporário, a organização afirma ainda que "trabalhará em estreita colaboração com os governos para melhor apoiar as necessidades específicas do país, incluindo através de estadias de longa duração".

A Airbnb.org anunciou que irá trabalhar diretamente no terreno através de organizações sem fins lucrativos, que serão responsáveis por reservar e coordenar as estadias dos hóspedes refugiados, independentemente da sua nacionalidade, raça, etnia ou como se identificam.

"Sabemos que os anfitriões e hóspedes da Airbnb em todo o mundo partilharão o interesse em colaborar neste grande esforço para ajudar aqueles que fogem da Ucrânia", observa a Airbnb.org, acrescentando que nos próximos dias serão partilhados (aqui) "detalhes adicionais sobre como os anfitriões e a comunidade em geral podem apoiar esta iniciativa, inclusive oferecendo estadias gratuitas ou com desconto".

Focada em apoiar refugiados e outras pessoas deslocadas em todo o mundo, a Airbnb.org revela ter fornecido alojamento temporário a mais de 55 mil refugiados e requerentes de asilo de países como a Síria, Venezuela e Afeganistão, nos últimos cinco anos.

No ano passado, a organização anunciou também a criação do Fundo para os Refugiados, que mobilizou mais de quatro mil doadores, permitindo assim dar continuidade ao trabalho desenvolvido.