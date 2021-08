Airbnb rejeita convite das Finanças para aderir ao IVAucher

Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP © AFP

O Airbnb recusou um convite das Finanças para aderir ao IVAucher, um programa que permite aos contribuintes descontar o IVA acumulado naquela plataforma de reserva de alojamento.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Eco, que adianta que o Airbnb justifica a recusa com o facto de não ser possível implementar na plataforma o sistema de pagamentos atualmente em vigor no IVAucher, a SaltPay. A SIBS, que opera a rede Multibanco, ficou de fora do IVAucher.

"O Airbnb recebeu um convite para participar no IVAucher em Portugal, mas infelizmente, devido a questões técnicas, não foi possível integrar na plataforma o serviço de pagamentos que o programa requer", disse fonte oficial do Airbnb, citada pelo Eco, referindo-se ao SaltPay. "O IVAucher funciona através de um sistema fornecido pela SaltPay Portugal, que não está integrado na plataforma do Airbnb", adiantou.

Os principais bancos a operar em Portugal vão também passar a disponibilizar os seus terminais automáticos para os pagamentos através do IVAucher, para que os consumidores possam, a partir de 1 de outubro, beneficiar dos descontos, noticiou ontem o Jornal de Negócios.

Desde o dia 1 de junho que os contribuintes que se inscreveram no programa IVAucher podem acumular o IVA das compras que fazem em restaurantes, alojamento e cultura, podendo gastá-lo a partir de 1 de outubro.

O objetivo da medida é estimular o consumo interno em três dos setores mais afetados pela crise desencadeada pela pandemia: restauração, alojamento e cultura.

A medida é temporária e voluntária. Para acumular o valor do IVA obtido nestas três atividades económicas, basta, como até aqui, pedir fatura com número de contribuinte a que deve associar um cartão bancário. O desconto, que pode ser de até 50% do valor por compra, pode ser usado a partir de outubro e exige a adesão a um dos métodos possíveis. Ainda assim, o valor que cada consumidor vai acumular não tem limites.

O montante que não for gasto reverte para o e-fatura e dá direito a deduções no IRS no valor de 15% do IVA, até ao limite de 250 euros.