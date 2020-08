Airbnb vai permitir trabalho remoto até agosto de 2021

O Airbnb junta-se à lista de empresas que vai prolongar o trabalho remoto até ao próximo ano, caso os trabalhadores prefiram essa modalidade. Em comunicado, a empresa anuncia que “vai estender a opção de os trabalhadores trabalharem de forma remota até ao fim de agosto de 2021, mesmo que o escritório onde trabalham reabra”.

Com escritórios em vários pontos do globo, a empresa afirma que, “mesmo não sabendo quando a pandemia acabará, pretende disponibilizar aos trabalhadores a flexibilidade e escolha para fazer decisões sobre o próximo ano”. Assim, mesmo que as autoridades locais permitam alterações às restrições impostas nos escritórios, os trabalhadores poderão “fazer planos a longo prazo”.

O Airbnb vai também disponibilizar a opção de relocalização para outras áreas onde a empresa possa disponibilizar outros apoios, indica em comunicado. Os funcionários que continuarem em teletrabalho poderão ainda ter acesso a um apoio de 300 dólares (pouco mais de 253 euros) para comprar equipamento para escritório em casa e “ter 200 dólares adicionais para cobertura de equipamento ergonómico”.

Mais reservas ligadas a teletrabalho

Na mesma nota dedicada ao trabalho remoto, a plataforma indica que, com um número crescente de empresas a apostar nesta forma de trabalhar fora do escritório, o volume de comentários que mencionam trabalho remoto está a aumentar também. Pelo menos entre os utilizadores dos Estados Unidos, o Airbnb refere que o número de comentários do género desde março triplicou face ao mesmo período do ano passado.

Com a possibilidade de trabalhar em qualquer lado, a plataforma estima que os utilizadores estejam a fazer reservas e a apostar em estadias mais longas, onde possam conciliar o trabalho com o tempo de lazer. Além disso, com os Estados Unidos a registar um elevado número de casos de infeção por covid-19, há quem também aproveite para sair das grandes cidades, aponta o Airbnb. As estadias com mais de 28 noites estão a aumentar nos Estados Unidos, “com os utilizadores a fazer reservas de longa duração onde haja acesso à natureza e espaço exterior, fora das áreas urbanas e densamente povoadas, mas que estejam a poucas horas de distância de carro das grandes cidades”.