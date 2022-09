Airbus quer duplicar operação em Santo Tirso

© DR

É a partir da cidade de Santo Tirso que serão produzidas peças para os modelos A320 e A350 dos aviões da Airbus, que irão servir cerca de 50 clientes, maioritariamente transportadoras aéreas da Europa, Ásia-Pacífico e Médio-Oriente. A cidade, localizada a 30 quilómetros do Porto, será a casa da nova fábrica da Airbus Atlantic Portugal, cuja inauguração oficial está agendada para a próxima quarta-feira.

As instalações da gigante da aeronáutica, que começaram a ser construídas em 2020, irão ocupar uma área total de 20 mil metros quadrados e empregam já 130 pessoas. A empresa quer contratar mais 50 profissionais até dezembro e, nos próximos anos, criar mais 250 postos de trabalho.

Este é apenas o primeiro passo da Airbus Atlantic em Portugal, que investiu cerca de 40 milhões de euros para dar o pontapé de saída. O objetivo é aumentar o peso da operação duplicando não só o tamanho das infraestruturas mas também o número de trabalhadores, garante o CEO da multinacional, Cédric Gautier. Para já, a nova fábrica ocupa apenas metade da área total disponível e o futuro da expansão do negócio será afinado no decorrer do próximo ano, com metas ambiciosas.

A aposta em Portugal vem reforçar o negócio da fabricante de aeroestruturas e assentos de pilotos e passageiros que conta com uma presença industrial global em três continentes e cinco países, somando 13 mil funcionários. Este ano a empresa espera um volume de negócios de 3,8 mil milhões de euros.

Cédric Gautier assegura o interesse em continuar a investir no Norte do país, e em Santo TIrso em particular, e apesar de remeter as decisões sobre o crescimento da operação para os próximos meses, exclui, para já, a aposta em novos modelos de negócio. "Se tivesse de tomar decisões agora, apostaria em seguir com o mesmo tipo de negócio que estamos a iniciar agora em Portugal", apontou durante uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, 13.

O CEO Airbus Atlantic elogiou "o dinamismo do país e da região de Santo Tirso, a qualificação dos profissionais, e as boas acessibilidades do país", motivos que convenceram a empresa a expandir o seu portefólio para terras lusas, em 2019. O responsável destacou ainda os "baixos custos laborais" de Portugal, face a outros países concorrentes no negócio, como, por exemplo, a França.

A Airbus comprou, no ano passado, 65 milhões de euros a 35 fornecedores presentes em Portugal, como são exemplos a Caetano, a Critical Software, a Lauak e a Mecachrome.

A nova fábrica em Santo Tirso reforça o investimento que a Airbus tem feito no país, depois de inaugurar, em 2021, o seu Global Business Services Center, na zona do Parque das Nações, em Lisboa. A fabricante francesa de aeronaves escolheu Portugal como hub para sediar a sua plataforma internacional de desenvolvimento que congrega as operações internacionais de controlo, segurança de dados e processos e emprega especialistas nas áreas de finanças, RH, compras, gestão de informação, engenharia, comunicação, serviços ao cliente, jurídico e compliance. Até 2025 a Airbus estima contratar 800 profissionais.