Alanis Morissette e António Horta Osório participam no evento anual da Fundação José Neves

A cantora Alanis Morissette e o economista António Horta Osório são duas das presenças confirmadas para o "Estado da Nação", o evento anual da Fundação José Neves (FJN), que se realiza no dia 21 de junho.

Neste evento anual serão debatidos temas como a educação, o emprego, competências e desenvolvimento de pessoas em Portugal e é neste sentido que a presença da intérprete canadiana se insere.

De acordo com a FJN, Alanis Morissette está profundamente ligada "a causas como o meio ambiente, o bem-estar físico e mental e os direitos humanos", sendo que a sua intervenção no evento "vai incidir sobre o seu trabalho nestas áreas e o quão importante é promover o autoconhecimento no mundo conturbado em que vivemos".

Já Horta Osório vai focar a sua participação "nas temáticas da educação, liderança, saúde mental e desenvolvimento pessoal".

O evento vai ainda permitir apresentar novidades sobre a plataforma Brighter Future e fazer um ponto de situação do programa de bolsas reembolsáveis ISA FJN e da app de desenvolvimento pessoal, bem-estar e saúde mental 29k FJN.