ALD Automotive concluiu com sucesso a aquisição de 100% da LeasePlan.

A ALD Automotive concluiu com sucesso a aquisição de 100% da LeasePlan, uma das principais empresas de gestão de frotas e mobilidade do mundo, de um consórcio liderado pela TDR Capital, segundo um comunicado enviado esta terça-feira às redações. Em Portugal, apenas a LeasePlan passará a fazer parte do novo grupo.

Este negócio "representa uma mudança radical no mercado, posicionando o grupo combinado como líder global em mobilidade sustentável, com uma frota total de 3,3 milhões de veículos geridos em todo o mundo", de acordo com a mesma nota.

Cumprindo os compromissos assumidos no âmbito do apuramento pela Comissão Europeia da aquisição da LeasePlan, a ALD celebrou um acordo de compra e venda de ações para a venda da ALD Automotive em Portugal à Leasys, joint venture entre o Crédit Agricole Consumer Finance e a Stellantis.

Para liderar o desenvolvimento estratégico em Portugal, Tim Albertsen, Chief Executive Officer (CEO) da ALD Automotive | LeasePlan, nomeou António Oliveira Martins, diretor-geral da LeasePlan em Portugal, para continuar a liderar o negócio em Portugal como Country Managing Director. Esta nomeação tem efeitos imediatos. Será apoiado por Anne-Cécile Huet, até ao momento diretora-geral da ALD Automotive na Noruega, que foi nomeada diretora-geral adjunta em Portugal, com efeitos partir de junho.

"António Oliveira Martins e Anne-Cécile Huet estão entre os principais talentos identificados na ALD Automotive e na LeasePlan, que se encontram mais bem preparados para implementar o exigente plano de integração da entidade combinada, e para concretizar com sucesso o desenvolvimento estratégico planeado para os próximos meses e anos", segundo o comunicado divulgado esta terça-feira.