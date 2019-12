Aldi abre 10 super a Norte.Quer triplicar lojas nos próximos três anos

A Aldi prepara-se para abrir a 20 de dezembro em Guimarães a sua décima loja na região Norte, aumentando para 73 o número de supermercados que a cadeia alemã de retalho alimentar tem no território nacional. “No prazo de três anos é nossa ambição triplicar o número de lojas presentes em Portugal”, adianta fonte oficial da cadeia ao Dinheiro Vivo.

Os primeiros supermercados Aldi abriram na região Norte em 2017, com a inauguração de três lojas, duas na área do Grande Porto. Desde então tem vindo a abrir novos espaços tendo atingido este ano 10 supermercados nesta zona do país.

A cadeia mantém planos de expansão para os próximos anos. “Vamos reforçar a presença em zonas onde já estamos representados e também alcançar novas geografias, com grande impacto a norte, de modo a estarmos mais próximos dos nossos clientes”, refere fonte oficial ao Dinheiro Vivo, sem adiantar o número de aberturas previstas para o próximo ano, nem valores de investimento previsto no movimento de expansão.

“Não pretendemos adiantar um número oficial de novas lojas, considerando que este dado pode variar bastante, conforme o andamento dos licenciamentos e o desenvolvimento das obras de lojas”, diz a mesma fonte oficial. “A nossa expectativa é elevada e o nosso plano para 2020 é bastante ambicioso.”