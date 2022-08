Aldi abre a 111ª loja esta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, vai abrir na freguesia da Quinta do Anjo, em Palmela, uma nova loja Aldi. Este é o 111º espaço da marca em Portugal - que neste verão abriu já outros dois supermercados em Leça do Balio e Nespereira, Guimarães - e vai empregar 20 colaboradores

A nova loja tem uma área total de vendas de mil metros quadrados com a zona dos frescos à entrada. No exterior, o parque de estacionamento existem 72 lugares de estacionamento (incluindo os de mobilidade reduzida), dois postos de carregamento elétrico, dogs parking e estacionamento para bicicletas, com seis lugares.

Segundo João Braz Teixeira, managing director Expansion and Construction da ALDI Portugal, "a nova loja beneficia de uma localização privilegiada e central, que junta os concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra. O facto de estarmos situados numa zona limítrofe do concelho de Palmela vai também permitir-nos dar resposta às necessidades da população da Quinta do Conde, em Sesimbra, e Azeitão, em Setúbal."

Esta abertura está incluída no plano de expansão da marca, que prevê abrir cerca de duas dezenas de novas lojas até ao final deste ano.

No passado fim de semana, Wolfgang Graff, presidente do Aldi em Portugal, afirmou que "a aceleração foi claramente a partir de 2021. Porque em 2020 a média eram seis lojas por ano. Por isso, era mais devagar. Foi sempre a aumentar. E agora estamos a apostar muito forte. Este ano, o objetivo são 20 (talvez até um bocadinho mais) - isto depende muito das autarquias, de como conseguimos o licenciamento das lojas".

O responsável adiantou ainda que o objetivo do retalhista é conseguir chegar aos 200 espaços, em 2025, sendo que o máximo de lojas que a insígnia pretende abrir em Portugal é de 250.

Wolfgang Graff revela ainda que no final do ano a empresa terá mais 450 trabalhadores em Portugal, a somar aos atuais 2500.