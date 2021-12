Aldi abre duas lojas no Algarve e cria 40 novos postos de trabalho

Aldi em Silves © Direitos Reservados

A Aldi Portugal abre, ainda antes do Natal, duas novas lojas no Algarve, para as quais contratou 40 pessoas. A primeira abre já na próxima sexta-feira, dia 17 de dezembro, em Silves e, uma semana depois, a 22 de dezembro, é a vez do novo espaço em Vila Real de Santa António.

"Os novos Aldi Silves e Vila Real de Santo António, prometem oferecer uma experiência de compra simples e rápida, onde os clientes vão poder encontrar produtos diferentes - alimentares ou de bazar -, sazonais ou referentes a semanas temáticas. A loja de Silves contará com uma área de vendas de 800 m2, enquanto a de Vila Real de Santo António terá uma disposição diferente, que se distribui por dois pisos: um de loja e outro de estacionamento. Em ambas as localizações, os lugares de estacionamento são gratuitos", refere a empresa em comunicado.

E para assinalar a inauguração, a Aldi tem para oferecer um cabaz aos primeiros clientes que realizem compras de valor igual ou superior a 50 euros no dia de abertura de cada um dos novos supermercados. As unidades são limitadas.

E para cumprir a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e o compromisso do grupo Aldi Nord para com a promoção do desenvolvimento sustentável, as novas lojas de Silves e Vila Real vão ter uma parceria com o Banco Alimentar do Algarve.

Com as duas aberturas, a Aldi Portugal passa a contar com 105 supermercados em todo o país, 17 dos quais na região algarvia.