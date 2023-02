Aldi abre duas novas lojas

© DR

A Aldi abre esta quarta-feira duas novas lojas em Portugal. Com estes novos espaços - localizados em Águas Santas, na Maia e em Ferreiras, com concelho de Albufeira - a insígnia criou ainda 40 novos postos de trabalho e dá continuidade à política da marca de abrir mais 25 lojas no nosso país este ano.

A nova loja de Albufeira tem uma área total de vendas de 1.244 metros quadrados e inclui um parqueamento completo com postos de carregamento elétrico, estacionamento para autocaravanas, lugares de mobilidade reduzida, entre outros. Para combater o desperdício, o retalhista levou a cabo uma pareceria com Banco Alimentar do Algarve, que permitirá ajudar cerca de 28 mil pessoa, através das mais de 120 Instituições de Solidariedade Social com as quais trabalha.

Por seu turno, a nova loja do norte do país, em Águas Santas, é a terceira do concelho da Maia e conta com uma área de vendas de 1240 metros quadrados. O espaço tem a particularidade de se situar no local de uma antiga fábrica, onde existe mesmo uma chaminé industrial com mais de 80 anos, que pertencia à unidade fabril. A chaminé, com mais de 30 metros de altura, foi requalificada. E intervencionada de modo a tornar a estrutura resistente face às exigências regulamentares atuais.

E, para apoiar a comunidade local, a loja de Águas Santas irá doar os seus excedentes alimentares à Fundação Alberto Canedo, que irá entregar cabazes alimentares diversificados a famílias carenciadas.