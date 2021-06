Aldi abre loja de proximidade em Lisboa

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 14 Junho, 2021 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Aldi tem um novo formato de loja, que assenta num conceito "urbano de proximidade e conveniência". E Lisboa foi a cidade escolhida para a primeira experiência da marca de discount neste segmento de mercado e que permitiu criar 20 novos postos de trabalho e "assinalar uma nova etapa" para o retalhista alimentar, que pretende "estar cada vez mais perto dos seus clientes que habitam nos grandes centros urbanos".

A nova loja, que abre ao público na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, e situa-se no nº 10 da Rua Filipe Folque, em Picoas e vai estar aberta, diariamente, entre as 8h00 e as 21h00 durante a semana e as 08h00 e as 19h00 aos fins-de-semana e feriados (de acordo com as atuais medidas de desconfinamento em vigor para o município de Lisboa). Em comunicado, a Aldi Portugal dá conta, ainda, que, "para reforçar esta proximidade", os artigos da nova loja vão estar disponíveis através da plataforma Glovo.

"Sabemos que o setor do retalho alimentar, está em constante mudança. Hoje, as pessoas podem facilmente adquirir o que precisam a partir de qualquer lugar. A nossa missão é oferecer aos portugueses, tudo o que precisam, para o seu dia-a-dia de forma rápida e simples: produtos de elevada qualidade, a preços acessíveis. Queremos estar mais próximos dos nossos clientes, servi-los de forma mais conveniente e isso significa estarmos onde eles estão", refere o CEO da Aldi Portugal, Wolfgang Graff.

"Este conceito diferenciador, de proximidade, foi pensado para dar resposta às necessidades dos clientes que vivem, trabalham e circulam no centro de Lisboa; trata-se de uma loja com uma oferta otimizada, que mantém a essência Aldi: produtos frescos, saborosos e diferenciadores, que prometem uma verdadeira experiência de descoberta", afirma, por seu turno, o diretor de expansão e obras da empresa, João Braz Teixeira.