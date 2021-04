Aldi abre no Entroncamento e atinge as 90 lojas em Portugal

Novo supermercado Aldi no Entroncamento abre a 14 de abril © Direitos Rservados

A Aldi Portugal anunciou que vai reforçar a sua presença em Portugal com a abertura de um supermercado no Entroncamento, na quarta-feira. Com este estabelecimento atinge a 90.ª loja aberta em Portugal.

A nova loja Aldi Entroncamento tem uma área de vendas de 900 metros quadrados (m2) e um layout atual e moderno, seguindo o conceito de loja "ANIKO" (ALDI Nord Instore Concept), refere a Aldi Portugal em comunicado, acrescentando que o espaço é servido por um parque de estacionamento com 90 lugares.

A loja do Entroncamento permite a criação de cerca de 20 novos postos de trabalho.