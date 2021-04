Aldi começa a fazer entregas em casa na Grande Lisboa com a Glovo

Aldi D.R

A Aldi vai testar entregas em casa na Grande Lisboa através da Glovo. O projeto arranca na loja do Laranjeiro, mas irá estender as outras 10 na região. Continente e DIA/Minipreço são outras cadeias de retalho alimentar que têm uma parceria com a plataforma para entregas rápidas ao domicílio.

"O modelo Glovo enquadra-se perfeitamente no princípio discount AId, onde nos concentramos na simplicidade e naquilo que é essencial, sempre com o cliente em mente. O processo de encomenda intuitivo e a entrega rápida que a Glovo oferece correspondem a este princípio", diz Wolfgang Graff, CEO da Aldi Portugal, citado em nota de imprensa.

Padaria, mercearia, laticínios, higiene e beleza até à categoria de limpeza são alguns dos produtos que irão ser disponibilizados, com a lista de produtos a ser "adaptada oportunamente, de acordo com o próprio conceito de oferta Aldi".

"Com esta parceria pretendemos reforçar o nosso compromisso de proximidade com os clientes Aldi, uma vez que, para nós, as suas necessidades vêm sempre em primeiro lugar É por isso que, com o apoio da Glovo estamos, agora, a oferecer aos nossos clientes um novo canal e uma nova experiência de compra. Desta forma, conseguimos oferecer uma solução prática e segura para as pessoas continuarem a ter acesso aos produtos que precisam, sem terem de sair de casa", diz Wolfgang Graff, CEO ALDI Portugal Supermercados Lda.

A venda online era um projeto que vinha a ser estudado pela cadeia, complementando o seu plano de expansão da rede de lojas. Em ano de pandemia, o grupo abriu 10 novos super e deu início à construção de um centro logística na Moita, um investimento de 60 milhões e que vai criar cerca de 300 postos de trabalho. Este ano tem prevista a abertura de 25 espaços.

"A entrada no ecommerce é uma hipótese em avaliação pelo grupo Aldi Nord. A nossa missão é oferecer às pessoas, onde quer que elas estejam e a qualquer altura, tudo o que precisam para o seu dia-a-dia, produtos de elevada qualidade a um preço acessível, de forma simples e rápida", admitia em dezembro Ricardo Santos, diretor geral de marketing & comunicação da Aldi Portugal, ao Dinheiro Vivo.

O projeto piloto arranca esta terça-feira no super no Laranjeiro, no concelho de Almada, e irão gradualmente juntar-se outras 10 lojas em Alfragide, Massamá, Telheiras, São Domingos de Rana, Amoreira, Rio Mouro, Bobadela, Casal de Cambra, Amora e uma outra localização, que será anunciada em breve - na zona Metropolitana de Lisboa.