Aldi continua expansão. Abre 2º dos 25 super previstos este ano

O Aldi está a dar continuidade ao plano de expansão previsto para este ano e vai abrir na próxima quarta-feira, dia 20, em São Cosme, no concelho de Gondomar, o segundo supermercado dos 25 que planeia abrir em todo o país.

A nova loja, com uma área de 1200m2, criou 20 novos postos de trabalho. O supermercado é o segundo da cadeia a abrir este ano, depois da abertura no início de janeiro da loja em Peniche, estimando-se a criação de mais 20 postos de trabalho.

A cadeia conta abrir mais supermercados em fevereiro, não tendo revelado as localizações.

O super no concelho de Gondomar é a 85ª loja da cadeia alemã no mercado nacional. O Aldi está a investir 60 milhões num novo centro logístico na Moita e procura localização para uma nova plataforma logística a Norte, para servir as 100 lojas que, até o final de 2025, conta abrir nesta zona do país. Nestas aberturas a norte o retalhista alemão estima investir cerca de 45 milhões.