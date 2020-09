Aldi investe 60 milhões em centro na Moita e procura localização a Norte

O grupo Aldi Nord vai investir 60 milhões num novo centro logístico na Moita e está a procura de localização para uma nova plataforma logística a Norte, para servir as 100 lojas que, até o final de 2025, conta abrir nesta zona do país. Nestas aberturas a norte o retalhista alemão estima investir cerca de 45 milhões. No próximo ano, a cadeia conta abrir 25 lojas em todo o país.

“O Grupo ALDI Nord mantém a sua forte aposta no mercado português, fortalecendo a sua posição quer em termos de superfícies de venda quer de estruturas de abastecimento, procurando, agora, uma localização a Norte, para a construção de um novo entreposto logístico”, refere o grupo em comunicado enviado às redações.

Na Moita o grupo está já a construir o centro logístico, no qual conta investir 60 milhões, para a construção de 50 mil metros quadrados. As obras deverão estar concluídas no início de 2022, criando cerca de 300 postos de trabalho.

Procuram agora “uma nova localização para um entreposto a Norte, para abastecer as mais de 100 lojas que prevê inaugurar até ao final de 2025, nesta geografia, com um investimento previsto de aproximadamente de 45 milhões”. Na região Norte, a cadeia já tem 12 lojas.

No próximo ano, a cadeia conta abrir mais 25 lojas em Portugal continental. “A definição geográfica das novas lojas tem sido baseada num forte critério de localização, fator-chave para servirmos cada vez melhor os nossos clientes, em termos de conveniência”, afirma João Braz Teixeira, managing director de expansão da Aldi Portugal, citado em nota de imprensa.

A cadeia, que já tem 80 supermercados no país e dá emprego a mais de 2 mil colaboradores, fala em “plano vigoroso de crescimento, que passará pela presença em novas geografias e formatos de lojas, incluindo os centros urbanos, que contarão com formatos próprios e adaptados, para servir de forma mais conveniente, a população.”

Este ano, até ao momento, já abriu supermercados em Almeirim, Bobadela, Figueira da Foz, Laranjeiro, Braga, Pedrouços – Mais e Altura.

(notícia atualizada com mais informação sobre número de lojas a Norte e aberturas realizadas em 2020 até ao momento)