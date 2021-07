Aldi Portugal adere ao Pacto Português para os Plásticos

Dinheiro Vivo 19 Julho, 2021 • 15:09 Partilhar este artigo Facebook

A Aldi Portugal juntou-se à Associação Smart Waste Portugal e ao Pacto Português para os Plásticos para reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a promoção da economia circular.

Em comunicado, a empresa de supermercados dá conta dos objetivos que pretende obter, até 2025, e que passam pelo uso exclusivo de embalagens próprias recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis. A Aldi pretende reduzir em 15% o número total de embalagens, sendo que se compromete a reduzir em 20% a quantidade de plástico virgem usado em embalagens de marca própria e em integrar mas mesmas 30% de material reciclado.

"A nossa adesão ao Pacto Português para os Plásticos é um passo importante para trabalhar as metas internacionais que o grupo ALDI Nord definiu para as embalagens e do uso de plástico a nível nacional. Queremos continuar a contribuir para a mudança, a utilização eficiente de recursos e contribuir para a promoção da Economia Circular em Portugal", refere o comunicado, citando Elke Muranyi, Corporate Responsibility Director da Aldi Portugal.

O Pacto Português para os Plásticos é liderado pela Associação Smart Waste Portugal e faz parte da rede global dos Pactos para os Plásticos da Fundação Ellen MacArthur, uma plataforma de colaboração que reúne os diferentes atores da cadeia de valor nacional do plástico.