Aldi reforça parque de lojas no país com mais duas aberturas

A Aldi Portugal vai abrir, esta semana, duas novas lojas no país, expansão que permitirá a criação de 40 postos de trabalho diretos.

A retalhista alemã inaugura na quarta-feira, dia 4 de agosto, um novo supermercado em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira. Na sexta, 6 de agosto, abre uma loja em Vila Praia de Âncora, a primeira no distrito de Viana do Castelo. Este será para já o espaço mais a norte da insígnia.

Cada supermercado tem uma área de vendas superior a mil metros quadrados e disponibiliza serviços de padaria self-service, máquina de corte de pão e outra de sumo de laranja natural, diz a empresa em comunicado enviado às redações.

As lojas têm cerca de 80 lugares de estacionamento, sendo que em Vila Praia de Âncora existem ainda lugares concebidos, especialmente, para autocaravanas.

A retalhista vai brindar os clientes das novas unidades com um cabaz com produtos da marca (limitado ao stock existente)., a partir de um montante mínimo de compras.

Os clientes vão ter ainda acesso a um desconto especial extra e exclusivo, por tempo determinado, aplicado a um conjunto de produtos alimentares das marcas próprias Aldi.