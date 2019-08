ALDI vai ter o triplo das lojas em Portugal

O ALDI prepara-se para aumentar substancialmente a aposta em Portugal, tendo previsto passar das atuais 68 lojas para 200. O investimento será de mais de 130 milhões de euros e segue o plano que está a ser traçado para outros países na Europa, assim como nos Estados Unidos.

A diretora de marketing do ALDI Portugal, Rita Agostinho, explicou ao Jornal Económico que a empresa pretende “quintuplicar o investimento desde 2017”, para assim atingir o objetivo de triplicar o número de lojas no país. O grupo de distribuição germânico chegou a Portugal há 13 anos, contando com 1600 colaboradores entre lojas e serviços centrais, número que aumentará ao concretizar-se a expansão desejada.

Triplicar o número de lojas, tanto em cidades onde ainda não exista um ALDI, como reforçar a presença nas “cidades relevantes” onde já está representado, é um plano para ser concretizado em menos de cinco anos.

O ALDI começou por surgir mais na zona do Algarve, “por ser uma região de turismo e de forte implementação de imigrantes estrangeiros”, explicou Rita Agostinho. As atenções viraram-se entretanto para o norte do país. Depois da abertura da loja em Vila Nova de Gaia em julho, a responsável confirmou que haverá mais inaugurações até ao final do ano.