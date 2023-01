Aldi vence Prémio Cinco Estrelas 2023

Dinheiro Vivo 10 Janeiro, 2023 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

A Aldi venceu o Prémio Cinco Estrelas 2023, na categoria supermercados. Esta é a primeira vez que a marca concorre, tendo conseguido 77,7% de pontuação global.

Como refere a Aldi, a marca foi única premiada no setor dos supermercados e hipermercados.

Esta avaliação mede o grau de satisfação que produtos, serviços e marcas conferem aos seus utilizadores, sendo os critérios de avaliação "as principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores, como a "Satisfação pela Experimentação", relação "Preço-Qualidade", "Intenção de Compra ou Recomendação", "Confiança na Marca" e "Inovação"", explica a insígnia em comunicado.

Ao conseguir o galardão "Cinco Estrelas", a Aldi vê confirmada a preferência dos consumidores portugueses pelos seus produtos.

"Esta distinção mostra-nos que estamos no caminho certo. Não só estamos a chegar a mais zonas do país, como a conquistar os portugueses com o que mais nos diferencia: as nossas marcas de elevada qualidade a preços baixos, a experiência de descoberta que trazemos semana após semana, com produtos inovadores e temáticos, e a própria experiência em loja, que procura estar ajustada àquilo que os nossos clientes mais valorizam", orgulha-se o managing director MarCom da ALDI Portugal, Ricardo Santos.

A pontuação obtida foi calculada com base numa análise qualitativa e quantitativa e testes de experimentação, entre vários outros pontos de avaliação.

Nesta edição do Prémio Cinco Estrela foram avaliadas mais de mil marcas em 197 categorias. Os consumidores distinguiram 147 marcas nas diversas categorias.