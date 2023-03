Alemã Aggregate Holdings vende a VIC Properties por 670 milhões de euros

Dinheiro Vivo 17 Março, 2023 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

A alemã Aggregate Holdings chegou a acordo para vender 100% das ações da promotora imobiliária VIC Properties, responsável por projetos residenciais em Portugal como o Prata Riverside Village e a Matinha, ambos situados na zona ribeirinha de Lisboa, em Marvila, e a Herdade do Pinheirinho, entre a Comporta e Melides, num valor superior a 670 milhões de euros, a um grupo liderado por investidores institucionais e pela atual equipa de gestão da VIC.

"Após a sua conclusão, esta transação proporcionará à VIC Properties uma estrutura financeira significativamente reforçada e mais flexível", anuncia a promotora imobiliária esta sexta-feira em comunicado. "Os novos investidores, liderados pela AlbaCore Capital Group, Mudrick Capital Management, L.P. e a Owl Creek Asset Management, L.P., demonstram assim o seu compromisso de longo prazo para com o mercado residencial português e dão provas da sua confiança na atual equipa de gestão para liderar a VIC nesta que será uma nova fase de crescimento".

"Hoje arranca um novo e excitante capítulo para a VIC Properties. Juntamente com os nossos novos parceiros, e beneficiando de uma estrutura de capital reforçada, estamos altamente entusiasmados por podermos investir no desenvolvimento contínuo de alguns dos mais proeminentes projetos residenciais do País, proporcionando habitação de alta qualidade, sustentável e moderna, que tanta falta faz a quem vive em Portugal", afirma João Cabaça, CEO da VIC Properties, que se mantém na liderança da promotora imobiliária.

O CEO adinata ainda que como parte do novo plano estratégico, a VIC Properties receberá um "significativo" reforço de capital, cujos termos e valor ainda estão por acordar, de forma a acelerar o desenvolvimento dos seus três grandes projetos residenciais em Portugal.

Estes projetos contemplam o Prata Riverside Village e a Matinha, ambos situados na zona ribeirinha de Lisboa, e o Pinheirinho, localizado entre a Comporta e Melides.

Na total, os projetos têm uma área bruta de construção combinada de 570 mil metros quadrados e, após estarem totalmente licenciados e desenvolvidos, irão fornecer aproximadamente 3000 novos apartamentos à cidade de Lisboa e unidades residenciais e turísticas na região entre a Comporta e Melides.

"Esta transação vai permitir à VIC Properties acelerar as suas ambições estratégicas, alavancando-se nos fortes alicerces já existentes", afirma por seu turno Jason Mudrick, fundador e Chief Investment Officer da Mudrick Capital Management. "A Aggregate e a equipa de gestão da VIC fizeram um trabalho notável na criação e desenvolvimento da empresa a partir do zero, o que nos deixa bastante entusiasmados em trabalhar com a VIC nesta nova etapa, apoiando-a na promoção dos seus emblemáticos projetos residenciais, contribuindo assim para novas soluções de habitação em Portugal".