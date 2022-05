Alemã Bauer Media Audio conclui aquisição da Media Capital Rádios

© ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A alemã Bauer Media Audio anunciou esta terça-feira a conclusão da aquisição da Media Capital Rádios (MCR) pelo valor de 69,6 milhões de euros. Com esta entrada no mercado português, a Bauer Media Audio soma agora Portugal ao seu negócio de áudio em nove países europeus, revela a Media Capital Rádios em comunicado.

O Grupo alemão prevê, semanalmente, superar mais de 61 milhões de ouvintes a nível europeu.

A MCR, que altera a sua designação para Bauer Media Audio Portugal, conta com um alcance de mais de 4,5 milhões de ouvintes por semana nas cinco rádios: Rádio Comercial, a M80, a Cidade FM, a Smooth FM e a Vodafone FM.

O presidente de Audio do Bauer Media Group, Richard Dawkins, afirma que têm "uma enorme admiração e respeito pela qualidade das marcas que adquirimos e acreditamos verdadeiramente no potencial da Media Capital Rádios - agora Bauer Media Audio Portugal -, e no mercado da rádio portuguesa em geral. A rádio desempenhou um papel vital durante toda a pandemia, e esperamos que continue a ser altamente valorizada pelos ouvintes e anunciantes, que a apreciam pela sua confiança, flexibilidade e eficácia".

Para o presidente do Grupo Media Capital, Mário Ferreira, "este foi um negócio muito oportuno, que deixará todos os intervenientes mais fortes. A Media Capital Radios (MCR) é uma área de negócios sólida, com resultados consolidados e liderança indiscutível. A venda da MCR está alinhada com a estratégia do grupo de acelerar o desenvolvimento das áreas de produção audiovisual e digital e consolidar o caminho de recuperação do segmento de televisão."