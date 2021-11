Alemães apostam no Porto e chegam a 300 trabalhadores

Escritório simples contribui para aumentar produtividade e não para passar todo o dia nas instalações © Igor Martins/Global Imagens

23 de março de 2020. Enquanto Portugal estava no início do primeiro confinamento, o grupo industrial Körber tinha acabado de registar no Porto a sua empresa para a área tecnológica. O grupo alemão tem um escritório na zona do Heroísmo e vai dar emprego a 150 pessoas até ao final deste ano. Já foram investidos 15 milhões de euros nos últimos 18 meses.

Em 2022, a equipa irá duplicar mas a maior parte dos recrutados estará em formato remoto. A liderar as operações portuguesas está Paula Gomes da Costa, profissional com perto de três décadas de experiência na área tecnológica.

"Tivemos de reinventar todos os procedimentos de recrutamento", recorda a gestora. A incerteza era o principal receio na hora de contratar: "Todas as pessoas que abordávamos não sabiam que o que iria acontecer numa empresa que estava a começar. O nome Körber não dizia rigorosamente nada".

Ainda assim, os trabalhadores começaram a juntar-se ao grupo alemão para desenvolver soluções de inteligência artificial e de machine learning, para o mundo digital chegar às unidades de negócio tradicionais do grupo germânico (máquinas industriais para fabrico de tabaco, logística, papel higiénico e área farmacêutica).

As tarefas são viradas para as empresas mas acabam por ter impacto nos consumidores.

Exemplo disso é o software que faz inspeção de qualidade de frascos para vacinas com reconhecimento de imagem através de inteligência artificial e que "garante a qualidade do produto sem haver desperdício".

Paula Gomes da Costa, diretora-geral da Körber Digital © Igor Martins/Global Imagens

Também no Porto é desenvolvido um algoritmo que ajuda a baixar os custos de transporte de mercadorias: consegue calcular se a mesma palete pode transportar ovos e garrafas de refrigerante em vez de deixar espaços vazios.

Na indústria farmacêutica, a empresa alemã desenvolveu uma aplicação que permite monitorizar e tratar da manutenção de equipamentos na fábrica através de óculos de realidade aumentada.

Também neste escritório é dado suporte a toda a infraestrutura tecnológica do grupo alemão e ainda há acompanhamento de cibersegurança.

Boa parte das soluções é construída remotamente. Quando visitámos o escritório, na semana passada, estavam apenas 15 pessoas no interior - quando as instalações têm capacidade para 75. Para a ausência física contribui a política laboral da empresa.

"Temos uma política de trabalho flexível e nem todas as pessoas têm de morar no Porto. Para criarmos relações interpessoais, as equipas têm autonomia para reunir-se quando quiserem. Acreditamos que as pessoas são crescidas, responsáveis e que têm brio profissional."

Mesmo quando a Körber contar com 300 pessoas no Porto, Paula Gomes da Costa assegura que o modelo de trabalho remoto é para manter. "As pessoas dizem-nos que querem continuar assim", remata.