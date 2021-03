Alemães da Lufthansa trocam aviões por comboios

ICE, comboio mais rápido da Alemanha, na estação de Dortmund, em fevereiro de 2021. © EPA/FRIEDEMANN VOGEL

A companhia aérea Lufthansa vai reforçar o serviço na Alemanha com...comboios. A empresa alemã vai reduzir fortemente os voos domésticos graças a uma parceria com a transportadora ferroviária alemã Deutsche Bahn. As viagens são feitas pelos comboios ICE, que atingem velocidades de 250 km/h, segundo o anúncio feito esta segunda-feira.

A ideia é reforçar Frankfurt como o principal aeroporto alemão, a partir do qual os passageiros poderão deslocar-se para viagens acima dos 600 quilómetros.

A partir de julho, será possível viajar de comboio, para o aeroporto de Frankfurt, a partir de Hamburgo e de Munique, duas das principais cidades alemãs. A partir de dezembro, serão acrescentadas as viagens a partir de Berlim, Bremen e Münster.

Também a partir de dezembro, a Lufthansa e a DB vão introduzir novos comboios expresso chamados Sprinter, que permitirão fazer a viagem direta, sem paragens, entre Frankfurt e Munique em três horas ou entre Frankfurt e Nuremberga em quatro horas. Este tempo de viagem é igual ao trajeto de avião entre as duas cidades.

O Lufthansa Express Rail conta atualmente com 134 viagens diárias de comboio entre o aeroporto de Frankfurt e 17 cidades alemãs.

Ao trocar o avião pelo comboio, a companhia alemã está a reduzir a sua pegada ambiental e a proporcionar mais conforto aos passageiros, que poderão falar ao telemóvel ou usar a internet para trabalhar durante a viagem de comboio. Os utilizadores deste serviço também terão acesso às filas prioritárias de check-in no aeroporto de Frankfurt, reduzindo o tempo de espera.

A redução dos voos domésticos ou com menos de 600 quilómetros é cada vez mais exigida em vários países europeus, devido às elevadas emissões ambientais geradas pelo transporte aéreo. O comboio rápido, movido a eletricidade, pode realizar o mesmo trajeto com muito menor impacto ambiental e colocando os passageiros dentro das cidades, ao contrário do que acontece no avião.