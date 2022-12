Alemães usam cortiça portuguesa para revolucionar mobilidade ferroviária

Compósitos de cortiça portuguesa estão a ser utilizados na Alemanha num projeto que pretende mudar o paradigma da mobilidade ferroviária, nomeadamente com a criação de um novo tipo de veículo. Trata-se do projeto germânico Monocab cujo fornecedor de cortiça é a Corticeira Amorim.

Em comunicado, a corticeira explica que através da Amorim Cork Composites, unidade de produtos compósitos, está a entregar cortiça para ser utilizada no piso do Monocab. A cortiça "confere ao [novo tipo de] veículo leveza, conforto e isolamento térmico, acústico e antivibrático". Além disso, a matéria-prima "contribui para a redução da pegada ambiental deste novo meio de transporte e consegue "proporcionar bem-estar, apela à beleza natural e promove a qualidade do ar interior.

O Monocab está a ser desenvolvido pela Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences and Arts, pela Bielefeld University of Applied Sciences, pela Fraunhofer IOSB-INA e pela Landeseisenbahn Lippe, que procuram dar "uma segunda vida às linhas ferroviárias inutilizadas existentes nas zonas rurais da Alemanha", de acordo como o mesmo comunicado.

Como? Através de um veículo ferroviário "compacto e autónomo" que se desloca apenas num rail do carril, "mais um exemplo da revolução em curso no setor da mobilidade".

D.R.

O Monocab consiste numa cabine cuja estreita estrutura "permite a circulação em simultâneo em ambas as direções num mesmo carril". Por isso, as autoridade alemãs confiam que o novo tipo de veículo pode "aumentar significativamente a mobilidade" para as zonas rurais, visto que o projeto em causa visa promover o renascimento de linhas ferroviárias inutilizadas no interior da Alemanha, o que "poderá levar a um maior desenvolvimento regional", contribuindo para a redução de assimetrias.

"O Monocab, com o seu conceito inovador e cabine com design sustentável, é um exemplo para uma política de mobilidade em que o meio ambiente e os transportes não são vistos como opostos, mas sim como forças impulsionadoras para uma maior sustentabilidade e qualidade de vida", defende Oliver Krischer, ministro do Ambiente, Conservação da Natureza e Transportes do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, em comunicado.

Este projeto é cofinanciado pela União Europeia e está a ser desenvolvido no Estado da Renânia do Norte-Vestfália.