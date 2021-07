Alemanha admite aliviar restrições de viagens para Portugal nas próximas semanas

Berlim, Alemanha © AFP

A Alemanha poderá aliviar as restrições aplicadas a Portugal nas próximas semanas. O ministro da Saúde germânico, Jens Spahn, assumiu que as autoridades esperam que a variante Delta da Covid-19 possa representar 80% das infeções pelo novo coronavírus neste mês de julho, de acordo com a Reuters. Com esta variante a tornar-se dominante em solo alemão, o governante indicou que as restrições de viagens aplicadas a destinos como Portugal e Reino Unido podem ser aliviadas, onde esta variante é já preponderante.

Jens Spahn admitiu ainda nesta quinta-feira que a Alemanha pode reduzir a atual exigência de quarentena de 14 dias, aplicada a países onde há elevados níveis desta variante, como é o caso de Portugal, assim que seja assegurado que as pessoas vacinadas estão protegidas em relação a esta nova estirpe.

O ministro alemão, segundo a Reuters, citou os estudos recentes, que apontam que as pessoas com duas doses da vacina estão protegidas contra a variante Delta, para admitir que as regras aplicadas por Berlim podem ser reavaliadas em breve, sem indicar uma data para tal.

No final da semana passada, a Alemanha colocou Portugal na lista vermelha, obrigando todos os que entrassem em solo alemão oriundos de Portugal a cumprir uma quarentena de 14 dias. "A retoma do turismo em Portugal abortou. Tínhamos a expectativa de que a retoma se iria iniciar neste verão, e tínhamos indicações que nos levavam a pensar isso. Mas com os condicionamentos da Grã-Bretanha e da Alemanha, não haverá retoma neste ano", disse Raul Martins, presidente da AHP, esta quarta-feira, 30 de junho.

Apesar de o Certificado Digital da UE entrar em vigor nesta quinta-feira, 1 de julho, Berlim, ao colocar Portugal nesta lista vermelha, utilizou uma espécie de travão de emergência.

O ano não está a correr como o previsto pelos hoteleiros, mas comparando com 2020, as perspetivas são ligeiramente melhores. "Pior do que 2020 não será porque temos um mercado interno que vai contrabalançar", disse Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP.

Pelo segundo ano, a época alta vai ser com níveis de ocupação atípicos. A AHP realizou um inquérito entre 7 e 25 de junho, antes da Alemanha ter colocado Portugal na lista vermelha, e os dados mostram que a média de reservas para julho está na casa dos 43%, subindo ligeiramente para 46% em agosto. Em setembro, desce para 37% e sobe para 50% em outubro.

Em 2019, a atividade turística em Portugal estava bastante dependente dos não residentes, sendo que os portugueses contribuíram com cerca de um terço. Contudo, e tal como em 2020, os portugueses são neste ano são os principais clientes da hotelaria. " Vamos ter um prejuízo gravíssimo nesta época alta", disse Cristina Siza Vieira.